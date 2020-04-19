На Урале питомцы из «Парка сказов» остались без еды из-за режима самоизоляции

Владельцы парка испытывают проблемы с обеспечением кормом всех его обитателей. В парке живут две косули, 11 кабанов, шесть овец, 12 коз, две собаки, две кошки, более 50 кроликов и домашних птиц, лошадь и ослица. Также в парке можно побывать в избушке Бабы-Яги и зимнем дворце Урал Мороза.