На Урале питомцы из «Парка сказов» остались без еды из-за режима самоизоляции
Сегодня, 10:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Арамиле из-за режима самоизоляции питомцев «Парка сказов» нечем кормить, пишет Центр развития туризма.
Владельцы парка испытывают проблемы с обеспечением кормом всех его обитателей. В парке живут две косули, 11 кабанов, шесть овец, 12 коз, две собаки, две кошки, более 50 кроликов и домашних птиц, лошадь и ослица. Также в парке можно побывать в избушке Бабы-Яги и зимнем дворце Урал Мороза.
Напомним, что в Нижнем Тагиле зоопарк Greenpoll оказался в такой же ситуации, однако жители города помогли животным, собрав для них еду. В Первоуральске закрылся «Хаски-парк», владельцы также заявили, что без посетителей не могут обеспечить животных едой. Жившим там собакам ищут новых хозяев.
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