На жителя Нижнего Тагила составили протокол за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 10:21ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Полицейские составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции в отношении тагильчанина, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Правоохранители остановили мужчину на улице Булата Окуджавы. Выяснилось, что он живет в доме на улице Дружинина. На него составили протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Материалы будут направлены в суд для рассмотрения.
По закону сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции варьируется от одной до 30 тысяч рублей. Граждане могут покидать жилище для похода в магазин, прогулки с собакой, чтобы вынести мусор, но на расстоянии не более 100 метров от своего дома.
В Нижнем Тагиле полицейские ведут разъяснительную работу с горожанами, вручают памятки. На тех, кто находится на улице без уважительной причины, правоохранители имеют право составить протокол.
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