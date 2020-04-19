На жителя Нижнего Тагила составили протокол за нарушение режима самоизоляции

Правоохранители остановили мужчину на улице Булата Окуджавы. Выяснилось, что он живет в доме на улице Дружинина. На него составили протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Материалы будут направлены в суд для рассмотрения.

По закону сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции варьируется от одной до 30 тысяч рублей. Граждане могут покидать жилище для похода в магазин, прогулки с собакой, чтобы вынести мусор, но на расстоянии не более 100 метров от своего дома.