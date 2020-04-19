Полная изоляция, день девятнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня проходит празднование Пасхи. Однако верующим порекомендовали остаться дома из-за коронавируса и посмотреть богослужение в режиме онлайн. TagilCity.ru выяснило, как прошла церковная служба, а также, как у жителей города проходит празднование.

Маски, антисептик и дистанция. Как тагильчане отмечают Пасху в режиме самоизоляции

IT-специалист из Нижнего Тагила Владимир Мягдеев рассказал TagilCity.ru о своей поездке в Беларусь во время пандемии коронавируса.

«Поначалу было страшновато». Как тагильчанин провел 14 дней самоизоляции в Беларуси

Вчера уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела онлайн-прием заключенных исправительной колонии № 12, расположенной в Нижнем Тагиле. Кроме того, она пообщалась с начальником колонии Русланом Антипенко. Он рассказал, какие меры безопасности принимаются в колонии в связи с пандемией коронавируса.

Свердловский омбудсмен провела онлайн-прием заключенных тагильской колонии

Полицейские составили первый протокол на тагильчанина за нарушение режима самоизоляции.

На жителя Нижнего Тагила составили протокол за нарушение режима самоизоляции

Несмотря на праздник, волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам и одиноким гражданам. Отчеты они выкладывают на своей странице в Instagram.

По данным Яндекса индекс самоизоляции на 16.00 в Нижнем Тагиле составляет 3,2 балла. По сравнению со вчерашним днем, на улице меньше людей. Вчера индекс самоизоляции составлял 2,7 балла. Напомним, что информацию сервис предоставляет исключительно для ознакомления. Она не может использоваться для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

По последним данным в Нижнем Тагиле зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет шесть человек. В Свердловской области количество зараженных составляет 141 человек.