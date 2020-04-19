Полная изоляция, день девятнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
19 апреля тагильчане празднуют Пасху. Богослужения сегодня ночью транслировались онлай. Индекс самоизоляции показывает, что на улицах не так много людей. Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле достигло шести человек. Что еще произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня проходит празднование Пасхи. Однако верующим порекомендовали остаться дома из-за коронавируса и посмотреть богослужение в режиме онлайн. TagilCity.ru выяснило, как прошла церковная служба, а также, как у жителей города проходит празднование.
IT-специалист из Нижнего Тагила Владимир Мягдеев рассказал TagilCity.ru о своей поездке в Беларусь во время пандемии коронавируса.
Вчера уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела онлайн-прием заключенных исправительной колонии № 12, расположенной в Нижнем Тагиле. Кроме того, она пообщалась с начальником колонии Русланом Антипенко. Он рассказал, какие меры безопасности принимаются в колонии в связи с пандемией коронавируса.
Полицейские составили первый протокол на тагильчанина за нарушение режима самоизоляции.
Несмотря на праздник, волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам и одиноким гражданам. Отчеты они выкладывают на своей странице в Instagram.
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❗️В это не простое время не стоит забывать о добрых делах! ✅Волонтеры-медики Нижнетагильского отделения оказывают помощь по доставке продуктов питания, лекарств, оплате ЖКХ и выносе мусора, что бы минимизировать нахождение в общественных местах! ✅Сегодня были доставлены наборы с молочной продукцией нуждающимся, которые были предоставлены в штаб Нижнего Тагила через региональный штаб #онф при поддержке индивидуальных предпринимателей! А так же, пицца от социального партнера волонтерского штаба - пиццерии «МУКА» #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #семьявм #сомк #ОНФпомощь #лучшедома
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
По данным Яндекса индекс самоизоляции на 16.00 в Нижнем Тагиле составляет 3,2 балла. По сравнению со вчерашним днем, на улице меньше людей. Вчера индекс самоизоляции составлял 2,7 балла. Напомним, что информацию сервис предоставляет исключительно для ознакомления. Она не может использоваться для средней оценки количества людей на улицах.
По последним данным в Нижнем Тагиле зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет шесть человек. В Свердловской области количество зараженных составляет 141 человек.