Роспотребнадзор сообщил количество новых заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:13ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По последним данным в регионе зарегистрировано за сутки 15 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них подтвержден в Нижнем Тагиле, еще один в Каменске-Уральском и 13 — в Екатеринбурге. Общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области составляет 141 человек, из них 49 человек выздоровели и еще один скончался.
Карта распространения коронавируса в России
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