Роспотребнадзор сообщил количество новых заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле

По последним данным в регионе зарегистрировано за сутки 15 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них подтвержден в Нижнем Тагиле, еще один в Каменске-Уральском и 13 — в Екатеринбурге. Общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области составляет 141 человек, из них 49 человек выздоровели и еще один скончался.