Россия вышла на десятое место по числу заболевших коронавирусом

Однако после полудня ситуация изменилась и Россия снова оказалась на 11 месте.

Эксперты уверены, что пик эпидемии придется на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня. Однако уровень смерти от коронавируса находится на невысоком уровне и составляет 0,7-0,8%. Это на порядок ниже, чем в Италии и Испании на том же этапе распространения заболевания.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов пояснил, что официальная статистика зависит от объемов тестирования.

Кроме того, эксперты считают, что количество заболевших нужно оценивать в перерасчете на численность населения. По словам Ивана Коновалова некорректно сравнивать Россию, например, с Нидерландами и Канадой. Там проживает 17 и 37 миллионов человек, а в России — 148 миллионов.

Главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков отметил, что ситуация, несмотря на прирост заболеваемости, на данный момент остается стабильной, но в некоторых регионах динамика вызывает опасения, например, в Санкт-Петербурге.