Тагильская художница нарисовала Куйвашева в роли борющегося с коронавирусом джедая
Сегодня, 20:58ОбществоФото: Наталья Ханжина
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Художница из Нижнего Тагила Наталья Ханжина в своем рисунке превратила свердловского губернатора Евгения Куйвашева в джедая, который сражается с коронавирусом. Портрет девушка разместила на своей странице во «ВКонтакте».
Сюжеты: Коронавирус
Как рассказала Наталья, она хотела создать образ современного героя, который отличается тем, что делает свою работу четко и слаженно в условия паники и давления со всех сторон. При этом он остается тактичным и осторожным.
В этoм плaне Instagram Евгeния Куйвaшева – это примeр, как дoлжна говoрить влaсть с нaродом. Чeстно и с уважeнием,подчеркнула художница.
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"Губернатор наносит ответный удар"
Фото: Наталья Ханжина
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