В 24 муниципалитетах Свердловской области введен противопожарный режим

На время действия противопожарного режима на территориях МО, включенных в список, запрещаются любые манипуляции с открытым огнем, в том числе сжигание сухой травы и мусора, приготовление шашлыков.

Как рассказали в МЧС, в регионе с начала пожароопасного периода уже выявлено 55 нарушителей. Восемь из них оштрафованы на сумму 16 тысяч рублей, два должностных лица – на сумму 12 тысяч рублей.