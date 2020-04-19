В Екатеринбург из Китая доставили 18 тонн масок, перчаток и защитных костюмов

В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 млн единиц изделий на сумму более 5 млн долларов США, рассказали в Фонде.

Перелет организовал «Фонд святой Екатерины», груз с медтоварами закупили предприниматели Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Это третий рейс, доставивший из Китая медицинские товары. Прошлую партию товаров направили в больницы уральских городов: в Талицу, Нижний Тагил, Карпинск, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. После выгрузки борт вновь отправится в Китай, чтобы привезти еще одну партию гуманитарного груза.