В Екатеринбург из Китая доставили 18 тонн масок, перчаток и защитных костюмов
Сегодня, 11:02ОбществоФото: страница «Фонда святой Екатерины» в facebook
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В ночь на 19 апреля в Екатеринбург прилетел самолет с гуманитарным грузом из Китая, сообщает «Фонд святой Екатерины» на странице в facebook.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Самолет доставил в регион почти 18 тонн средств защиты от коронавируса.
В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 млн единиц изделий на сумму более 5 млн долларов США, рассказали в Фонде.
Перелет организовал «Фонд святой Екатерины», груз с медтоварами закупили предприниматели Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Это третий рейс, доставивший из Китая медицинские товары. Прошлую партию товаров направили в больницы уральских городов: в Талицу, Нижний Тагил, Карпинск, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. После выгрузки борт вновь отправится в Китай, чтобы привезти еще одну партию гуманитарного груза.
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