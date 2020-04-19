В Свердловской области продолжает действовать режим строгой самоизоляции
Сегодня, 14:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В некоторых городах региона действуют более жесткие меры в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в их числе и Нижний Тагил.
Сюжеты: Коронавирус
На данный момент более жесткие меры введены на территории Екатеринбурга, Березовского, Нижний Тагила, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Верхней Салды, Полевского, Богдановича и Красноуфимска.
Кроме того, губернатор продлил режим обязательной самоизоляции до 30 апреля для свердловчан старше 65 лет. Пенсионеры могут получить больничные и не выходить на работу.
Указом губернатора режим строгой самоизоляции был снят в Красноуральске, там не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
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