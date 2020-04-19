В Свердловской области продолжает действовать режим строгой самоизоляции

На данный момент более жесткие меры введены на территории Екатеринбурга, Березовского, Нижний Тагила, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Верхней Салды, Полевского, Богдановича и Красноуфимска.

Кроме того, губернатор продлил режим обязательной самоизоляции до 30 апреля для свердловчан старше 65 лет. Пенсионеры могут получить больничные и не выходить на работу.