В Свердловской области режим самоизоляции продлен для людей старше 65 лет
Сегодня, 11:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области продлил действие режима самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет, пишет «Облгазета».
Сюжеты: Коронавирус
Согласно указу, который подписал Евгений Куйвашев, свердловчане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции до 30 апреля. Также указом губернатора снят жесткий ограничительный режим в Красноуральске. К губернатору обратился мэр Красноуральска с просьбой снять более строгие ограничения в городе.
Кроме того, указ определяет круг случав, связанных с работой адвокатов. Теперь ограничения не распространяются на адвокатов, которые ведут деятельность в установленном российским законодательством порядке.
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