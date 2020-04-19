В Свердловской области режим самоизоляции продлен для людей старше 65 лет

Согласно указу, который подписал Евгений Куйвашев, свердловчане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции до 30 апреля. Также указом губернатора снят жесткий ограничительный режим в Красноуральске. К губернатору обратился мэр Красноуральска с просьбой снять более строгие ограничения в городе.