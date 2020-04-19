Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов на период пандемии

Срок действия продлен для тех документов, у которых сроки истекают с 1 февраля по 15 июля. Указ распространяется на паспорта граждан, а также водительские права.

Подростки, которые уже достигли 14 лет, но не успели оформить паспорт, основным документом на этот период станет свидетельство о рождении и загранпаспорт.

Ранее Владимир Путин поручил правительству создать механизм, который продлит действие паспортов на три месяца минимум, чтобы людям не пришлось ходить по инстанциям. Эта мера была введена с целью защиты от распространения коронавируса. Более того, до 15 июня были продлены сроки пребывания иностранцев на территории страны и лиц без гражданства. Кроме того, Путин разрешил нанимать их на работу без соответствующего разрешения.