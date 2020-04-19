Власти Свердловской области рассматривают вопрос об ограничении продажи алкоголя
Сегодня, 11:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Евгений Куйвашев заявил, что региональные власти рассматривают вопрос об ограничении продажи алкогольной продукции. Об этом губернатор написал на странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор, отвечая на вопрос о большом количестве пьяных людей на улицах, пояснил, что прогулки являются нарушением режима самоизоляции. По словам Куйвашева, многие регионы пошли на введение запрета на продажу алкоголя. Такой вариант рассматривали и власти Свердловской области.
Но я надеюсь на здравый смысл уральцев, их понимание, насколько сейчас нужна концентрация, поддержка родных и близких. Полагаю, что алкоголь в этом не самый лучший помощник, написал губернатор.
Ранее мэр Екатеринбурга обращался к губернатору с предложением об ограничении торговли спиртными напитками в городе.
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