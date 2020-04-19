Власти Свердловской области рассматривают вопрос об ограничении продажи алкоголя

Губернатор, отвечая на вопрос о большом количестве пьяных людей на улицах, пояснил, что прогулки являются нарушением режима самоизоляции. По словам Куйвашева, многие регионы пошли на введение запрета на продажу алкоголя. Такой вариант рассматривали и власти Свердловской области.

Но я надеюсь на здравый смысл уральцев, их понимание, насколько сейчас нужна концентрация, поддержка родных и близких. Полагаю, что алкоголь в этом не самый лучший помощник, написал губернатор.