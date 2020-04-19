За последние сутки в Свердловской области проведено 2814 исследований на коронавирус
Сегодня, 17:51ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области за минувшие сутки было проведено 2814 исследований проб на коронавирусную инфекцию, а также обследовано 2670 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности специалисты провели 53 533 исследования, обследовано 46 323 человека.
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе насчитывается 141 случай заболевания.
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