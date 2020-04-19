Жительницу Асбеста оштрафовали на 20 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

По его данным, распространительница фейковой информации была выявлена представителями МВД и ФСБ 3 апреля.

Женщина является электриком на одном из предприятий города. Она написала в сообществе «Типичный Асбест», что в городе зафиксирован случай заражения коронавирусом врача. В действительности ни одного такого случая подтверждено не было. Более того, женщина заявила, что из-за границы прибыла группа туристов из двухсот человек, и они вместо соблюдения карантина «шастают по городу и других заражают».

Органами внутренних дел была проведена проверка, в ходе которой была установлена личность женщины. Она не ожидала, что ее быстро обнаружит полиция.

По словам полковника Горелых, подозреваемая рассказала, что ложную информацию разместила для того, чтобы напугать людей, которые свободно посещают общественные места, несмотря на происходящее.

Несмотря на то, что мотив ее поступка кажется, на первый взгляд, благородным, способ, который она выбрала для профилактики — таковым, увы, не является. Как гласит известная народная мудрость, благими намерениями вымощена дорога в ад. прокомментировал инцидент полковник Горелых.

Судья, рассмотрев материалы дела, признала обвиняемую виновной в совершении нарушения и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.