Как сообщает nashgorod.ru, ранее президент РФ отметил, что именно волонтеры, становясь частью политических структур, способны предлагать и реализовывать разные подходы к решению различных проблем, стоящих перед регионом или Россией.
По словам Константина Костина, председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), до этого момента волонтеры действовали как общественники, оказывали помощь населению. В политике они займутся политическим представительством. И здесь, заявляет Костин, очень важно научиться конвертировать один вид коммуникации в другой.
Известно, что порядка 30% кандидатов — лица младше 35 лет. Молодежной политике в России также требуются изменения, считает экоактивист из Омской области Алексей Цвелой.
По мнению Игоря Кастюкевича, руководителя «Молодежки ОНФ», который также принял участие в праймериз, каждому депутату необходимо быть отчасти общественником. И если общественники станут депутатами, от этого выиграют только граждане, считает он.
По мнению кандидатов, во власти нужны новые лица, которые смогли бы донести позицию регионов до российской столицы.
Лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина рассказала, что в рамках своей деятельности организация, безусловно, осведомлена обо всех проблемах, поскольку ее представители общаются с молодым поколением, сами проживают в деревнях и селах, постоянно сталкиваются с проблемами. Чтобы решить эти проблемы, нужны колоссальные усилия, говорит Оглоблина. Она отмечает: «Хочется, получив эти знания и опыт, уже на другом уровне защищать интересы молодого поколения в селах, развивать сельские территории». Так лидер организации объясняет свое участие в праймериз.
Кроме того, кандидаты-волонтеры заинтересованы в том, чтобы поддерживать отдельные незащищенные группы людей, развивать инфраструктурные проекты, распространять успешные социальные практики и экономические проекты на всю Россию.
Как подчеркнул Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР», это не просто поход в политику ради похода. Здесь важно четкое обоснование и ответы на вопросы: зачем, почему, какова роль именно волонтерского опыта и волонтера в образе политического кандидата.
По информации сайта ER.RU, онлайн-голосование состоится в период с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Перечни кандидатов ЕР на выдвижение в Госдуме утвердит съезд.
Среди зарегистрированных участников предварительного голосования в Свердловской области уже немало людей, активно участвующих в волонтерской деятельности. Один из них — Степан Ветошкин.
«Я стал заниматься волонтерской деятельностью с целью оказания посильной помощи нуждающимся людям, пенсионерам, инвалидам, врачам. С желанием понять насущные проблемы и тревоги граждан, понять и улучшить качество их жизни.
Причиной моего желания выдвигаться в политику является моя жизненная позиция. Победа на выборах в депутаты позволит мне в большей мере и в большем объеме работать на благо граждан.
Главная задача избранного депутата — это помощь в решении вопросов людей, представление интересов своих избирателей на всех уровнях, выполнение обещаний, данных в предвыборной программе.
Я полон сил, потенциала и амбиций для действий на благо общества и нашей Родины», — рассказал Степан Ветошкин.