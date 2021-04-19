Лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина рассказала, что в рамках своей деятельности организация, безусловно, осведомлена обо всех проблемах, поскольку ее представители общаются с молодым поколением, сами проживают в деревнях и селах, постоянно сталкиваются с проблемами. Чтобы решить эти проблемы, нужны колоссальные усилия, говорит Оглоблина. Она отмечает: «Хочется, получив эти знания и опыт, уже на другом уровне защищать интересы молодого поколения в селах, развивать сельские территории». Так лидер организации объясняет свое участие в праймериз.