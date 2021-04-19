Куйвашев высоко оценил достижения получившей поддержку в пандемию невьянской фабрики

Куйвашев высоко оценил достижения получившей поддержку в пандемию невьянской фабрики
Вчера, 21:59ОбществоФото: pixabay
В процессе рабочей поездки 19 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил достижения фабрики «Невьянский трикотаж». Во время пандемии коронавируса данное предприятие получило государственную поддержку на развитие производства.

Предприятие «Невьянский трикотаж» имеет более чем 20-летнюю историю. После столкновения в период пандемии COVID-19 с вынужденными ограничениями, генеральный директор фабрики Федор Шелепов обратился за специально введенными мерами господдержки для бизнеса.

В результате отсрочка платежей в размере 800 тысяч рублей на четыре месяца была получена в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, сообщает департамент информполитики региона. Отмечается, что дополнительные 40 тысяч рублей были предоставлены фондом безвозмездно на погашение процентов по займам, также он дал 300 тысяч рублей — «антикризисный займ» под 4,25%.

В Сбербанке предприятие получило зарплатный займ под ноль процентов в пять миллионов рублей и еще семь миллионов рублей на пополнение оборотных средств под 2%. Данное решение позволило как сохранить все рабочие места, так и выплатить зарплаты 90 сотрудникам.

Во время пандемии, по словам Федора Шелепова, фабрика сделала акцент на развитии онлайн-продажи, а одно из изделий продолжительное время остается в топе одного из самых крупных российских интернет-магазинов.

В результате руководитель фабрики высказал благодарность Евгению Куйвашеву за поддержку и обратился к губернатору с просьбой.

Дорогу, которая ведет от поселка Цементный до предприятия, планируют отремонтировать в 2021 году. Именно по ней на общественном транспорте до фабрики добираются сотрудники. После просьбы Федора Шелепова губернатор поручил региональному Минтрансу проработать вопрос организации на маршруте «карманов» и остановок.

Также 19 апреля Евгений Куйвашев оценил производственный потенциал предприятия «Техномаш». Данный завод изготавливает бурильные трубы и входит в крупный международный холдинг Hilong Group. На данный момент на заводе работают около 300 человек.

И туристический, и экономический потенциал у Невьянска сегодня есть. Нельзя, конечно, говорить, что здесь сделано уже все. Но, тем не менее, ежегодно вкладываются деньги в дороги, в благоустройство, в сохранение историко-культурного наследия и социальную инфрастуктуру,заявил Евгений Куйвашев.

Отмечается, что в 2020 году на территории населенного пункта в рамках нацпроекта «Образование» была построена школа на 1000 мест. Она сооружалась на средства федерального, областного и местного бюджетов.

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