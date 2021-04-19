Куйвашев высоко оценил достижения получившей поддержку в пандемию невьянской фабрики

Предприятие «Невьянский трикотаж» имеет более чем 20-летнюю историю. После столкновения в период пандемии COVID-19 с вынужденными ограничениями, генеральный директор фабрики Федор Шелепов обратился за специально введенными мерами господдержки для бизнеса.
В результате отсрочка платежей в размере 800 тысяч рублей на четыре месяца была получена в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, сообщает департамент информполитики региона. Отмечается, что дополнительные 40 тысяч рублей были предоставлены фондом безвозмездно на погашение процентов по займам, также он дал 300 тысяч рублей — «антикризисный займ» под 4,25%.
В Сбербанке предприятие получило зарплатный займ под ноль процентов в пять миллионов рублей и еще семь миллионов рублей на пополнение оборотных средств под 2%. Данное решение позволило как сохранить все рабочие места, так и выплатить зарплаты 90 сотрудникам.
Во время пандемии, по словам Федора Шелепова, фабрика сделала акцент на развитии онлайн-продажи, а одно из изделий продолжительное время остается в топе одного из самых крупных российских интернет-магазинов.
В результате руководитель фабрики высказал благодарность Евгению Куйвашеву за поддержку и обратился к губернатору с просьбой.
Дорогу, которая ведет от поселка Цементный до предприятия, планируют отремонтировать в 2021 году. Именно по ней на общественном транспорте до фабрики добираются сотрудники. После просьбы Федора Шелепова губернатор поручил региональному Минтрансу проработать вопрос организации на маршруте «карманов» и остановок.
Также 19 апреля Евгений Куйвашев оценил производственный потенциал предприятия «Техномаш». Данный завод изготавливает бурильные трубы и входит в крупный международный холдинг Hilong Group. На данный момент на заводе работают около 300 человек.
И туристический, и экономический потенциал у Невьянска сегодня есть. Нельзя, конечно, говорить, что здесь сделано уже все. Но, тем не менее, ежегодно вкладываются деньги в дороги, в благоустройство, в сохранение историко-культурного наследия и социальную инфрастуктуру,заявил Евгений Куйвашев.
Отмечается, что в 2020 году на территории населенного пункта в рамках нацпроекта «Образование» была построена школа на 1000 мест. Она сооружалась на средства федерального, областного и местного бюджетов.