Куйвашев высоко оценил достижения получившей поддержку в пандемию невьянской фабрики

И туристический, и экономический потенциал у Невьянска сегодня есть. Нельзя, конечно, говорить, что здесь сделано уже все. Но, тем не менее, ежегодно вкладываются деньги в дороги, в благоустройство, в сохранение историко-культурного наследия и социальную инфрастуктуру,заявил Евгений Куйвашев.