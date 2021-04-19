«Минирование» школ и ТЦ и топ богатых депутатов. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле были массово эвакуированы пять школ и три торговых центра из-за сообщений о минировании, которые поступили в гимназии № 18, 86, школы № 100, 45, 85, а также в ТЦ «Квардрат», DEPO и «Александровский пассаж». На место выезжали полицейские, пожарные и медики скорой помощи. Во время эвакуации в ТРЦ DEPO пострадал мужчина, во время спешки он споткнулся и упал, ему была оказана медицинская помощь. В полиции Нижнего Тагила пообещали редакции TagilCity.ru прокомментировать ситуацию после окончания проверочных мероприятий.