Митинг ко дню солидарности трудящихся планируется провести Нижнем Тагиле

Уведомление о проведении публичного мероприятия направлено в администрацию города 16 апреля, сообщил TagilCity.ru первый секретарь Нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин.
Коммунисты намерены собрать на Театральной площади на менее 300 человек. На митинг приглашены представители профсоюзных и общественных организаций, трудящиеся предприятий города.
Цель публичного мероприятия – обратить внимание горожан на проблемы.
Привлечение внимания тагильчан, трудящихся на предприятиях города Нижний Тагил, к ценам на товары первой необходимости, условиям труда, заработной плате рабочих и руководителей предприятия, социально-экономической ситуации на предприятиях города, оттоку молодежи из города, говорится в документе.
При проведении будут использованы звукоусиливающие технические средства, флаги партии и СССР, общественных и профсоюзных организаций, предприятий города.
Ответ от мэрии на уведомление коммунистов пока не получен.