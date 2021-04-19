Митинг ко дню солидарности трудящихся планируется провести Нижнем Тагиле

Привлечение внимания тагильчан, трудящихся на предприятиях города Нижний Тагил, к ценам на товары первой необходимости, условиям труда, заработной плате рабочих и руководителей предприятия, социально-экономической ситуации на предприятиях города, оттоку молодежи из города, говорится в документе.