Митинг ко дню солидарности трудящихся планируется провести Нижнем Тагиле

Митинг ко дню солидарности трудящихся планируется провести Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:43ОбществоОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся, планирует провести 1 мая Нижнетагильский отделение КПРФ.

Уведомление о проведении публичного мероприятия направлено в администрацию города 16 апреля, сообщил TagilCity.ru первый секретарь Нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин.

Коммунисты намерены собрать на Театральной площади на менее 300 человек. На митинг приглашены представители профсоюзных и общественных организаций, трудящиеся предприятий города.

Цель публичного мероприятия – обратить внимание горожан на проблемы.

Привлечение внимания тагильчан, трудящихся на предприятиях города Нижний Тагил, к ценам на товары первой необходимости, условиям труда, заработной плате рабочих и руководителей предприятия, социально-экономической ситуации на предприятиях города, оттоку молодежи из города, говорится в документе.

При проведении будут использованы звукоусиливающие технические средства, флаги партии и СССР, общественных и профсоюзных организаций, предприятий города.

Ответ от мэрии на уведомление коммунистов пока не получен.

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