Найти потерявшегося ребенка помогли кондуктор и водитель автобуса в Екатеринбурге

Инцидент произошел 16 апреля. В группу, в которой водители и кондукторы обмениваются информацией, поступило сообщение о потерявшемся мальчике. На тот момент было известно, что школьник сел на автобус маршрута № 014 на Краснолесья, но до места тренировки не добрался, сообщает Е1 один со ссылкой на транспортную компанию «Уралтрансгрупп».