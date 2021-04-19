Найти потерявшегося ребенка помогли кондуктор и водитель автобуса в Екатеринбурге

Найти потерявшегося ребенка помогли кондуктор и водитель автобуса в Екатеринбурге
Сегодня, 19:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Водитель и кондуктор общественного транспорта в Екатеринбурге помогли отыскать ребенка, который заблудился.

Инцидент произошел 16 апреля. В группу, в которой водители и кондукторы обмениваются информацией, поступило сообщение о потерявшемся мальчике. На тот момент было известно, что школьник сел на автобус маршрута № 014 на Краснолесья, но до места тренировки не добрался, сообщает Е1 один со ссылкой на транспортную компанию «Уралтрансгрупп».

Позже стало ясно, что мальчик выбрал верный маршрут, однако сел на автобус, ехавший в противоположную сторону. С помощью фотографии водитель и кондуктор поняли, что в салоне находится пропавший ребенок. Телефон у мальчика отсутствовал.

В результате сотрудники общественного транспорта связались с родителями мальчика. Ребенка доставили до остановки, где его уже ждала мама.

Напомним, 8 апреля в Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за того, что он потерял Е-карту. Местная жительница, которая видела происходящее, обратилась в полицию.

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Екатеринбург
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