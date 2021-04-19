Новый глава епархии назначен в Нижнем Тагиле

20 апреля 2021 года в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила по адресу: ул. Трудовая, 3, состоится богослужение в честь прибытия нового архипастыря. Начало встречи состоится в 11:00. В начале епископ Феодосий совершит молебен на начало благого дела, сообщает пресс-служба Нижнетагильской епархии.
Решение о назначении на должность епископа Феодосия Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским было принято на заседании Священного Синода 15 апреля 2021 года. Также ему поручено временное управление Серовской епархией.
Преосвященный Феодосий родился 23 апреля 1973 года в Москве. Закончил авиационный институт, служил в Ракетных войсках, работал помощником прораба. В 2000 году поступил послушником в монастырь.
Напомним, на место митрополита в Челябинске назначается епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий. Данное решение было принято членами Священного Синода. Оно связано с тем, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий назначен главой Кубанской митрополии.