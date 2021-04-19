Новый глава епархии назначен в Нижнем Тагиле

Напомним, на место митрополита в Челябинске назначается епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий. Данное решение было принято членами Священного Синода. Оно связано с тем, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий назначен главой Кубанской митрополии.