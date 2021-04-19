Новый глава епархии назначен в Нижнем Тагиле

Новый глава епархии назначен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:55ОбществоФото: Нижнетагильская епархия
Новым Управляющим Нижнетагильской епархией назначен Преосвященный Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский.

20 апреля 2021 года в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила по адресу: ул. Трудовая, 3, состоится богослужение в честь прибытия нового архипастыря. Начало встречи состоится в 11:00. В начале епископ Феодосий совершит молебен на начало благого дела, сообщает пресс-служба Нижнетагильской епархии.

Решение о назначении на должность епископа Феодосия Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским было принято на заседании Священного Синода 15 апреля 2021 года. Также ему поручено временное управление Серовской епархией.

Преосвященный Феодосий родился 23 апреля 1973 года в Москве. Закончил авиационный институт, служил в Ракетных войсках, работал помощником прораба. В 2000 году поступил послушником в монастырь.

Напомним, на место митрополита в Челябинске назначается епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий. Данное решение было принято членами Священного Синода. Оно связано с тем, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий назначен главой Кубанской митрополии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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