Новый курорт «Долина Васта» в Сочи позволит создать до 5 тыс. рабочих мест

Курорт разместится в буферной зоне нацпарка Сочи, его планируют построить за четыре года. На его территории расположатся санаторий, пансионаты, спа-отели, а также водолечебница, которая станет частью центра бальнеологии. Помимо этого, посетителям будет доступно катание на горных лыжах по трассам общей протяженностью 80 километров, пишут «Новые известия».
Как уверен руководитель управления научных исследований Сочинского государственного университета Сергей Доморат, наращивание мощностей сочинских курортов будет способствовать привлечению еще большего количества гостей со всего мира. «По моему мнению, проект нового комплекса „Долина Васта“ — хорошее решение», — заявил он.
Курорт позволит создать 2,5-5 тысяч новых рабочих мест, а увеличение туристического потока составит до 1,5 млн человек.
По словам главы Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрея Яковлева, вследствие пандемии обеспеченные жители страны, обычно отдыхающие за границей, начали отдавать предпочтение отечественным курортам. Он полагает, что это является хорошим стимулом развития туризма в РФ.
Его мнение поддерживает и аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. Он предположил, что запрет на выезд за границу будет способствовать высокой прибыльности курорта.
Подчеркивается, что сейчас рядом с местом, выбранном для целей строительства, имеется вся необходимая инфраструктура. Проект исполняют при господдержке, и он получает финансирование от лучших компаний России, обладающих крупнейшими ресурсами.
«Основную прибыль зарабатывают не от продажи путевок, а на сопровождающем потоке. Это касается транспортных услуг, развлечений, предприятий общепита», — пояснил Андрей Яковлев. Новый курорт будет примером удачного сотрудничества бизнеса и властей, в результате чего ситуация на трудовом рынке улучшится, увеличатся занятость и уровень доходов.
Новый курорт сможет принимать посетителей в течение круглого года, что может стать определяющим фактором при выборе места для отдыха для некоторых категорий туристов. Сергей Доморат считает, что новые мощности повысят уровень сочинских курортов до европейских.