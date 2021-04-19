Новый курорт «Долина Васта» в Сочи позволит создать до 5 тыс. рабочих мест

Курорт разместится в буферной зоне нацпарка Сочи, его планируют построить за четыре года. На его территории расположатся санаторий, пансионаты, спа-отели, а также водолечебница, которая станет частью центра бальнеологии. Помимо этого, посетителям будет доступно катание на горных лыжах по трассам общей протяженностью 80 километров, пишут «Новые известия».