Об ответственности за участие в несогласованных митингах напомнило МВД

В регионах продолжают действовать ограничения, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в соответствии со статьей 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещается проводить публичные мероприятия на территориях, которые прилегают к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб, сообщается на официальном сайте ведомства.