Об ответственности за участие в несогласованных митингах напомнило МВД

В регионах продолжают действовать ограничения, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в соответствии со статьей 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещается проводить публичные мероприятия на территориях, которые прилегают к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб, сообщается на официальном сайте ведомства.
В сообщении также говорится, что граждане не должны участвовать в массовых акциях, так как они являются угрозой для здоровья и безопасности.
Напомним, штаб оппозиционера Алексея Навального объявил о проведении несанкционированных митингов в России 21 апреля.