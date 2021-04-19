Об ответственности за участие в несогласованных митингах напомнило МВД

Об ответственности за участие в несогласованных митингах напомнило МВД
Сегодня, 15:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Об ответственности за участие в несогласованных митингах напомнило Министерство внутренних дел.

В регионах продолжают действовать ограничения, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в соответствии со статьей 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещается проводить публичные мероприятия на территориях, которые прилегают к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб, сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении также говорится, что граждане не должны участвовать в массовых акциях, так как они являются угрозой для здоровья и безопасности.

Напомним, штаб оппозиционера Алексея Навального объявил о проведении несанкционированных митингов в России 21 апреля.

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