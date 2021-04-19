Осужденный за заказные убийства уральский бизнесмен попросил смягчить ему наказание

Осужденный на 20 лет за организацию заказных убийств уральский бизнесмен Павел Федулев подал в Чусовской городской суд ходатайство об изменении типа исправительного учреждения, где на данный момент он отбывает свой срок.

Документ был направлен на рассмотрение 8 апреля, а в производство судье материалы были направлены 13 апреля. По данным Znak, на данный момент Федулев находится в ИК-10 строгого режима по Пермскому краю. Напомним, бизнесмен начал строить организацию в начале 1990-х годов. За несколько лет он получил десятки уральских предприятий. С 1996 по 2004 годы он несколько раз избирался в Палату представителей Заксобрания Свердловской области. Там он занимался разработкой законов о защите прав граждан на территории Свердловской области и об административной ответственности за задержку выплаты заработной платы. В 2006 году Федулев был приговорен к девяти годам лишения свободы за организацию рейдерского захвата рынка «Оборонснабсбыт» в Екатеринбурге. В 2011 году он получил еще 20 лет колонии строгого режима за организацию семи заказных убийств, преступного сообщества, а также мошенничество и рейдерские захваты.

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