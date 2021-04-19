Партии Австрии договорились закупить у России миллион вакцин «Спутник V»

Партии Австрии договорились закупить у России миллион вакцин «Спутник V»
Вчера, 22:26ОбществоФото: pxhere.com
Руководители партий коалиционного Кабинета министров Республики Австрия договорились о приобретении миллиона доз российского лекарства от коронавируса COVID-19. Речь идет о вакцине «Спутник V».

Канцлер Республики Себастьян Курц заявил, что жители его государства с нетерпением ожидают, когда Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), зарегистрирует российскую вакцину. После регистрации, применение российской вакцины в Австрии формализуется. Об этом пишет телеграм-канал «Мейстер».

Недавно работники ЕМА сообщили, что регистрация «Спутника V» навряд ли завершится в нынешнем месяце. Судя по всему, это случится в мае. Авторы «Мейстер» информируют, что «красные линии» агентство установило само для себя. Последние сигналы от правительства Австрии и повышение интереса к «Спутнику V» в Евросоюзе, усиливают давление на европейскую бюрократию. Это позволяет надеяться, что время сертификации востребованного в ЕС лекарства, если не сократится, то, хотя бы, не выйдет и за пределы ранее обозначенного временного интервала.

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