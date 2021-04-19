Партии Австрии договорились закупить у России миллион вакцин «Спутник V»

Недавно работники ЕМА сообщили, что регистрация «Спутника V» навряд ли завершится в нынешнем месяце. Судя по всему, это случится в мае. Авторы «Мейстер» информируют, что «красные линии» агентство установило само для себя. Последние сигналы от правительства Австрии и повышение интереса к «Спутнику V» в Евросоюзе, усиливают давление на европейскую бюрократию. Это позволяет надеяться, что время сертификации востребованного в ЕС лекарства, если не сократится, то, хотя бы, не выйдет и за пределы ранее обозначенного временного интервала.