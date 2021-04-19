Партия "Справедливая Россия" обновляет состав

Также Ким отметила, что в последнее время среди российских политиков увеличивается количество женщин, но квоту еще недобрали. Причиной этого журналистка считает устоявшиеся стереотипы, согласно которым женщина может добиться успеха в карьере, если у нее нет личной жизни. В России принято считать, что чем успешнее женщина в работе, тем хуже у нее обстоят дела в семье. Однако Ким с этим не согласна и считает, что только реализовавшая себя женщина является по-настоящему счастливой. Она сможет везде добиться успеха - и в личной жизни, и в политике. У самой журналистки уже трое детей, и она готова попробовать свои силы в Государственной думе.