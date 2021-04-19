Партия "Справедливая Россия" обновляет состав

Партия "Справедливая Россия" обновляет состав
Сегодня, 20:26ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Ответственной за медийный блок в штабе партии “Справедливая Россия - Патриоты - За Правду!” назначили журналистку Марину Ким, которая стала секретарем президиума по информационной политике.

По сообщению издания inkazan, Ким отметила, что сейчас многие компании переходят на работу в социальных сетях, а для этого необходимо создавать более яркие визуальные образы.

“Всё меняется. Политика тоже должна меняться и обновляться, должна омолаживаться. Должны быть новые способы размещения информации”, - говорит Ким.

По мнению Ким, приложение “Справедливый наблюдатель” позволит привлечь молодых людей к процессу наблюдения за выборами.

Видео:https://www.youtube.com/watch?v=BO5JiUAMHLQ

«На 120 тыс. наблюдателей будут работать 600 координаторов. Они сидят в штабе, к ним будет стекаться информация, и они распределяют людей по участкам. Это не просто инструкторы, а операторы всего процесса наблюдения, — рассказала в интервью “Коммерсанту” Ким.

Кроме этого, по словам журналистки, на данный момент специалисты занимаются разработкой специального приложения. Оно будет работать по принципу курьерских - на участок голосования координатор будет направлять наблюдателя, задача которого заключается в фиксации нарушений и явок в режиме реального времени. После информация будет направляться в оперативный штаб, где ее проверят юристы. В итоге сбор данных будет производиться намного быстрее, чем в ЦИК.

Также Ким отметила, что в последнее время среди российских политиков увеличивается количество женщин, но квоту еще недобрали. Причиной этого журналистка считает устоявшиеся стереотипы, согласно которым женщина может добиться успеха в карьере, если у нее нет личной жизни. В России принято считать, что чем успешнее женщина в работе, тем хуже у нее обстоят дела в семье. Однако Ким с этим не согласна и считает, что только реализовавшая себя женщина является по-настоящему счастливой. Она сможет везде добиться успеха - и в личной жизни, и в политике. У самой журналистки уже трое детей, и она готова попробовать свои силы в Государственной думе.

По мнению Марины Ким, современная политика не должна быть скучной и необходимо менять визуальный образ ее участников. Сейчас людям интересен именно визуальный образ и им интересно посмотреть, что скрывается за яркой обложкой.

“Политика должна быть как вечеринка. В хорошем смысле”, - говорит она.

Поэтому традиционные политические партии, предлагающие избирателям скучные образы чиновников, проигрывают на этом поле.

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