Пермский ЦБК презентовал технологии цифровизации производства губернатору

Как пояснил гендиректор компании Юрий Марков, за последние годы благодаря замкнутому производственному циклу существенно увеличились объемы переработки макулатуры, а также начали выпускаться инновационные продукты. Главным образом, речь идет о влагопрочном, огнестойком и жиростойком картоне Resistance CartonBoard (RCB). В прошлом году компания выпустила 294 тыс. тонн тарного картона и 263 млн кв. м гофропродукции. В настоящее время предприятие входит в топ-10 самых крупных производителей продукции такого вида в стране, передает properm.ru.