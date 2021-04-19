Пермский ЦБК презентовал технологии цифровизации производства губернатору

Как пояснил гендиректор компании Юрий Марков, за последние годы благодаря замкнутому производственному циклу существенно увеличились объемы переработки макулатуры, а также начали выпускаться инновационные продукты. Главным образом, речь идет о влагопрочном, огнестойком и жиростойком картоне Resistance CartonBoard (RCB). В прошлом году компания выпустила 294 тыс. тонн тарного картона и 263 млн кв. м гофропродукции. В настоящее время предприятие входит в топ-10 самых крупных производителей продукции такого вида в стране, передает properm.ru.
«Предприятием широко внедряются новые технологии - как при производстве сырья, так и при переработке макулатуры. Компания – один из крупнейших в стране переработчиков вторсырья», - заявил глава Минпрома Пермского края Алексей Чибисов в ходе презентации стенда главе региона.
Он рассказал, что предприятие принимает активное участие в проектах «Цифровая экономика» и «Повышение производительности труда» и внедряет в их рамках цифровизацию в производственные процессы.
В свою очередь Махонин подчеркнул, что участие компаний в ПИПФ позволяет показать большому числу людей возможности пермских предприятий. Поэтому процесс эффективного обновления, ведущий к повышению производительности ПЦБК, следует распространить на весь регион.
«Мы испытываем гордость за успехи наших производителей, и важно, что в итоге в выигрыше оказываются все жители Пермского края», - заявил Махонин.
Глава комитета по госполитике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко отметил, что в настоящее время от конкурентоспособности компаний региона зависят перспективы развития промышленности всего края.
«Самое важное, что многие из них встали на путь цифровизации. Сейчас свыше 90 предприятий задействованы в нацпроекте по увеличению производительности труда, за последние три года около семи тысяч сотрудников получили навыки бережливого производства», - рассказал он.
Бойченко также заметил, что если на первых этапах исполнения нацпроекта «Цифровая экономика» эксперты Росатома делились своим опытом, то сейчас в этой роли выступают уже компании Пермского края.
Необходимо подчеркнуть, что на ГП ПЦБК трудится более 2,5 тыс. человек. Кроме этого, предприятие выступает одним из крупнейших налогоплательщиков Прикамья – за прошлый год налоговые отчисления в бюджет региона составили 1,5 млрд рублей.