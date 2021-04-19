По 1 млн получили 54 «земских учителя» в Свердловской области в 2020 году

Выплату компенсации в сумме одного миллиона рублей получили 54 преподавателя, которые были трудоустроены по программе «Земский учитель» в Свердловской области в 2020 году.

20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию предложил запустить программу поддержки педагогов в небольших населенных пунктах страны. Проект называется «Земский учитель». В федеральном бюджете на программу в 2020 году предусмотрено 1,6 млрд рублей, в 2021 — более 1,2 млрд и 1,1 млрд рублей — в 2022 году. За три года планируется трудоустроить около 4,5 тысячи преподавателей. Программа начала работать в Свердловской области с 1 января 2020 года. Учителя, которые переезжают или прибывают на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек получают компенсацию в сумме один миллион рублей. В 2020 году в регионе было запланировано финансирование для 54 учителей. Они должны были пройти конкурсный отбор на право получения выплат. Договор заключается на пять лет, в случае его досрочного расторжения единовременная выплата возвращается в полном объеме. Фото: Министерство просвещения, Росстат В прошлом году по программе было трудоустроено 54 педагога, как и было запланировано. Всего было подано 142 заявки. Компенсацию в сумме одного миллиона рублей получили все учителя. В 2021 году будет принято на работу 48 педагогов, заявки пока обрабатываются, рассказала редакции TagilCity.ru методист министерства образования Свердловской области Юлия Подкорытова. Она пояснила, что программа обязуется выплатить участникам только компенсацию, остальные привилегии предоставляет муниципалитет на свое усмотрение. Чаще всего в прошлом году в Свердловской области учителя выбирали вакансии по иностранным языкам, начальным классам и физической культуре. В 2021 году к ним добавились биология и химия, добавила методист. Участниками «Земского учителя» могут стать преподаватели в возрасте до 55 лет, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование. К участию не допускаются учителя, которые планируют переезд в населенный пункт, находящийся в муниципальном образовании, в котором они проживают или работают на момент подачи заявки. Регистрация в программе проходит на сайте «Сельский учитель». Необходимо выбрать подходящую вакансию, в которой прописаны условия работы, в любом уголке России, независимо от фактического места проживания. Если претендентов на одну вакансию несколько, то администрация учебного учреждения проводит конкурсный отбор по некоторым критериям, например учитывается педагогический стаж, наличие семьи и детей, готовность работать в удаленных от районного центра деревнях и так далее.

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