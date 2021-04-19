Срок закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется сдвинуть

В администрации Нижнего Тагила прошло совещание по вопросам ремонтных работ на участке дороги по улице Циолковского, сообщает пресс-служба администрации города.
На данный момент подрядной организацией «Уралстроймонтаж» ведется подготовка к реконструкции путепровода, вырублены старые деревья, ведутся подготовительные работы. Ведется строительство очистных сооружений под ливневую канализацию. На встрече решался вопрос установки временных дорожных знаков.
Касаемо просьбы, относительно смещения сроков перекрытия движения по перекрестку между улицами Октябрьской революции и Циолковского, мы сможем отодвинуть этот момент на две недели, сообщил директор по развитию ООО «Уралстроймонтаж» Павел Дьяконов.
Для минимизации неудобств водителей, с 11 по 23 мая будут проводиться работы с открытым движением транспорта на левый поворот с улицы Октябрьской революции на улицу Циолковского и обратно.
Дороги по улицам Бондина и Индустриальная, которые будут служить объездом на время ремонта, приводятся в транспортно-эксплуатационное состояние. Грейдируется спецтехникой дорога между Уралхимпластом и Техническим поселком.
МБУ «Сигнал-3» совместно с ГИБДД регулируют светофоры по маршрутам объезда. Проводится установка дополнительных светофорных объектов.
Утверждены порядок движения машин спецслужб по территории ЕВРАЗ НТМК, схема их проезда. Пассажироперевозчики готовятся к разработке движения автобусов по маршруту объезда.
Работы, начатые в апреле, идут в соответствии с графиком. С 11 мая подрядчики начнут разбирать старый мост, потому что балки для строительства нового путепровода оплачены, они будут уже на подходе,отметил глава города Владислав Пинаев.
Строителями учтены просьбы администрации города. Вся организация работы построена на тесном взаимодействии подрядчиков, всех городских служб и МУ МВД России «Нижнетагильское».
Вопрос ремонта и перекрытия дороги находится на постоянном контроле у главы города.
Напомним, в конце 2020 года администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на реконструкцию путепровода по улице Циолковского и капитальному ремонту дороги по Октябрьской революции. Победителем стало ООО «Уралстроймонтаж». Цена контракта — 1 млрд 175 млн рублей. Движение транспорта на этом участке дороги закроется на ремонт 11 мая 2021 года.