Страдающий шизофренией житель Нижнего Тагила лишился водительских прав

Болеющий шизофренией тагильчанин, который имел право управлять транспортом категорий «А», «А1», «В», «В1» «С», «С1», «М», выявлен в процессе надзорных мероприятий. Поскольку на дороге данный водитель мог создать угрозу безопасности движения, прокуратура района направила в Ленинский районный суд административное исковое заявление о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении тагильчанина.
Суд удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу.
Напомним, в начале марта в Нижнем Тагиле женщина с психическим расстройством была лишена водительских прав. Она передвигалась на автомобиле, находясь на учете у психиатра.