Страдающий шизофренией житель Нижнего Тагила лишился водительских прав

Болеющий шизофренией тагильчанин, который имел право управлять транспортом категорий «А», «А1», «В», «В1» «С», «С1», «М», выявлен в процессе надзорных мероприятий. Поскольку на дороге данный водитель мог создать угрозу безопасности движения, прокуратура района направила в Ленинский районный суд административное исковое заявление о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении тагильчанина.