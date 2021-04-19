Страдающий шизофренией житель Нижнего Тагила лишился водительских прав

Страдающий шизофренией житель Нижнего Тагила лишился водительских прав
Вчера, 23:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Водительских прав после вмешательства прокуратуры лишился житель Нижнего Тагила, который страдает психическим заболеванием — шизофренией, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Болеющий шизофренией тагильчанин, который имел право управлять транспортом категорий «А», «А1», «В», «В1» «С», «С1», «М», выявлен в процессе надзорных мероприятий. Поскольку на дороге данный водитель мог создать угрозу безопасности движения, прокуратура района направила в Ленинский районный суд административное исковое заявление о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении тагильчанина.

Суд удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу.

Напомним, в начале марта в Нижнем Тагиле женщина с психическим расстройством была лишена водительских прав. Она передвигалась на автомобиле, находясь на учете у психиатра.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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