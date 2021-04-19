Угрожавшему массовым расстрелом на тагильском ж/д мужчине вынесен приговор

Шесть томов уголовного дела о ряде ложных минирований соцобъектов были рассмотрены Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его данным, материалы были направлены из Главного следственного управления ГУ МД по Свердловской области.
Суд определил, что предоставленных доказательств вины подсудимого достаточно — они весомые и убедительные.
Обвиняемый Юрий Галлямов, 1997 года рождения, уроженец города Кушва, признан виновным. После оглашения приговора, его взяли под стражу и отправили на 3,5 года в колонию общего режима, рассказал полковник Горелых.
Он отметил, что в отношении мужчины расследовалось семь уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Еще одно дело было возбуждено по факту кражи вещей у пассажирки электрички (ст 158 УК РФ).
Также сообщается, что в период с июля по ноябрь 2020 года Галлямов сообщал через единую диспетчерскую службу о ликвидации ряда других объектов — Храма-на-Крови, спортивного комплекса «Динамо», здания автовокзала «Северный».
Все факты были проверены на предмет соответствия действительности. В каждом из случаев создавалась зона безопасности, проводились эвакуации граждан. Ни один из случаев не подтвердился. На территориях объектов подозрительных предметов обнаружено не было.
Валерий Горелых добавил, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 116 (Побои) и части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).
Свои поступки екатеринбуржец мотивировал хулиганской выходкой. Он любил путешествовать и иногда за ночлегом и едой обращался к охранникам учреждений. Однако те могли его отправить восвояси из-за внешнего вида. Это обстоятельство побуждало мужчину мстить.
В ходе следствия вина мужчины была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями фоноскопических судебных экспертиз, которые показали, что голос, который сообщал о минировании, принадлежит Галлямову. Кроме того, психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем.
Напомним, в ноябре 2020 года суд Тагилстроевского района задержал Юрия Галлямова за угрозы массовым расстрелом на вокзале Нижнего Тагила. О своих намерениях мужчина рассказал администратору одного из пабликов Нижнего Тагила в соцсети «Вконтакте».