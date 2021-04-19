Уральский криминальный авторитет час выступал с последним словом в суде Екатеринбурга

Уральский криминальный авторитет час выступал с последним словом в суде Екатеринбурга
Сегодня, 21:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Процесс над Андреем Овчинниковым, который является одним из самых знаменитых уральских криминальных авторитетов 90-х, завершился в Железнодорожном суде Екатеринбурга. Мужчина час выступал с последним словам.

Свердловчанин обвиняется в хранении патронов и похищении четырехлетней давности. В результате прокуратура запросила наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы.

19 апреля произошли прения. Специалисты, представляющие прокуратуру, выстроили показания на биллинге телефонов и расшифровках разговоров. Защита же заявила, что ни в одном из случаев не звучит фамилия Овчинникова как организатора или участника похищения.

С последним словом сам уралец выступал час. За это время он перечислил все нестыковки в деле и заявил, что следствие было предвзято, сообщает Е1.

Я настаивал на проведении полиграфа всем участникам, потому что понимал: люди врут. Но мне отказали в полиграфе, видеофиксации и очных ставках,отметил Андрей Овчинников.

Ранее у мужчины в СИЗО случился инсульт и паралич, после чего его отпустили из-под стражи.

Напомним, в Верхней Пышме мужчина предстанет перед судом за ограбление инкассаторов с использованием клея. Обвиняемый является членом одной из банд Екатеринбурга, действующей в 1995 и 1996 годах. Группировка считается одной из самых «отмороженных» в Свердловской области.

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