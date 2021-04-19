За смерть работника на лесосеке уральскому предпринимателю грозит 4 года колонии

За гибель работника на лесосеке в Верхотурье индивидуальному предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы. Ему вменяют нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего предпринимателя было утверждено прокуратурой Верхотурского района. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека)., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, обвиняемому было известно, что у потерпевшего нет прав на управление самоходными машинами категории «Е». Однако исходя из собственного интереса в получении прибыли он допустил работника к самостоятельной работе на своем производстве. Для работы был предоставлен трелевочный трактор ТТ-4 1989 года выпуска. При этом транспорт был списан с учета Гостехнадзора и подлежал утилизации. Также он не прошел технический осмотр и обслуживание, и являлся неисправным. В декабре 2020 года тракторист выполнял работы по трелевке и вывозу леса. По неосторожности от вращающихся частей механизма он получит сочетанную механическую травму головы, шеи, туловища и конечностей. Он скончался на месте происшествия. Вину подсудимый в ходе следствия признал и написал явку с повинной. Кроме того, он добровольно возместил моральный вред, который был причинен преступлением. На данный момент уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Напомним, в середине марта 2021 года на территории «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле погиб сотрудник «Уральского конструкторского бюро вагоностроения». Предположительно, мужчина нарушил технику безопасности. Он собирался проводить работы на линии, но при этом станцию не обесточил. Предполагается, что причиной смерти стал удар током. Причины гибели сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле выявит специальная комиссия

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