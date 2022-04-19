Екатеринбуржцы заступились за учителей после оскорблениях их в соцсетях

За педагогов, которых ученики обматерили в социальных сетях вступились жители Екатеринбурга. Детям пригрозили отчислением из учебно-научного центра УрФУ за такой поступок.

Один из родителей учеников того же класса, что и провинившиеся школьники, рассказал, что его сын сначала тоже плохо учился, но ему позволяли пересдать. Уже к концу второй четверти проблема была решена. При этом, он добавил, что его сын рассказал об ушедших мальчиках, родители которых хотят видеть красный диплом, но знаний у детей даже на 4 не хватает. В начале учебного года родители писали письма руководству с благодарностью учителям, пишет Е1. Другие родители рассказали, что мальчик учился и побеждал в олимпиадах, но ничего не пересдавал и почти не посещал занятия, а девочка хамит. Некоторые екатеринбуржцы обвинили детей в лени, наглости и считают, что они получили по заслугам. Они уверены, что писать про учителей гадости — это неуважение. Некоторых возмутило то, что с детьми разговаривал представитель прокуратуры, так как рассказывать детям о комиссии несовершеннолетних и административных штрафах было не обязательно.

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