Екатеринбуржцы заступились за учителей после оскорблениях их в соцсетях

Екатеринбуржцы заступились за учителей после оскорблениях их в соцсетях
Екатеринбуржцы заступились за учителей после оскорблениях их в соцсетях
Сегодня, 08:57ОбществоФото: 1MI
За педагогов, которых ученики обматерили в социальных сетях вступились жители Екатеринбурга. Детям пригрозили отчислением из учебно-научного центра УрФУ за такой поступок.

Один из родителей учеников того же класса, что и провинившиеся школьники, рассказал, что его сын сначала тоже плохо учился, но ему позволяли пересдать. Уже к концу второй четверти проблема была решена. При этом, он добавил, что его сын рассказал об ушедших мальчиках, родители которых хотят видеть красный диплом, но знаний у детей даже на 4 не хватает.

В начале учебного года родители писали письма руководству с благодарностью учителям, пишет Е1.

Другие родители рассказали, что мальчик учился и побеждал в олимпиадах, но ничего не пересдавал и почти не посещал занятия, а девочка хамит.

Некоторые екатеринбуржцы обвинили детей в лени, наглости и считают, что они получили по заслугам. Они уверены, что писать про учителей гадости — это неуважение.

Некоторых возмутило то, что с детьми разговаривал представитель прокуратуры, так как рассказывать детям о комиссии несовершеннолетних и административных штрафах было не обязательно.

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