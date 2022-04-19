Из-за поломанных лестниц женщина подала в суд на администрацию Первоуральска

Из-за поломанных лестниц женщина подала в суд на администрацию Первоуральска
Из-за поломанных лестниц женщина подала в суд на администрацию Первоуральска
Сегодня, 17:53ОбществоФото: 1МI
Пенсионерка, живущая в Первоуральске, обратилась с иском на администрацию города из-за аварийного состояния городских лестниц, с которых падала и она, и другие местные жители.

Возле дома, где живёт женщина, крутой спуск, однако ступеньки на лестнице разломаны, а перила отсутствуют. Помимо своего заявления свердловчанка предоставила суду описание и фотографии лестниц, которые находятся на улице Советской, Космонавтов, Емлина, пишет Е1.

По словам юристов, которые помогали горожанке писать заявление, рассказали, что нынешнее состояние лестниц не соответствует стандартам ГОСТа, так как форма ступеней лестниц в границах одного марша должна быть одинаковой. Кроме того, на лестницах должны быть установлены пандусы или иные средства подъёма.

Напомним, в Нижнем Тагиле отремонтируют аварийные ямы на Гвардейской улице около молочной кухни.

Сюжеты:
Первоуральск
Материалы по теме:
Свердловская областьсудПервоуральскобществомэрия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы