Из-за поломанных лестниц женщина подала в суд на администрацию Первоуральска

Пенсионерка, живущая в Первоуральске, обратилась с иском на администрацию города из-за аварийного состояния городских лестниц, с которых падала и она, и другие местные жители.

Возле дома, где живёт женщина, крутой спуск, однако ступеньки на лестнице разломаны, а перила отсутствуют. Помимо своего заявления свердловчанка предоставила суду описание и фотографии лестниц, которые находятся на улице Советской, Космонавтов, Емлина, пишет Е1. По словам юристов, которые помогали горожанке писать заявление, рассказали, что нынешнее состояние лестниц не соответствует стандартам ГОСТа, так как форма ступеней лестниц в границах одного марша должна быть одинаковой. Кроме того, на лестницах должны быть установлены пандусы или иные средства подъёма. Напомним, в Нижнем Тагиле отремонтируют аварийные ямы на Гвардейской улице около молочной кухни.

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