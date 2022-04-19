День города Нижний Тагил горожане будут праздновать три дня. Для них выступит группы «На-На», Хабиб и Егор Натс.

На День города Нижнего Тагила позвали кумиров молодежи. Это Хабиб, Егора Натс, «На-На» и звёзды пиротехники. Отмечать 300-летний юбилей города планируется на протяжении трех дней – 12, 13 и 14 августа. Об этом сообщила глава управления культуры Светлана Юрчишина. Сперва 12 августа состоится городское собрание. На нем пришедшим покажут театральную сценку. С 18.00 заработает основная концертная площадка за «Современником». Два часа там будут играть диджеи, затем в течение часа выступать рэпер Егор Натс, потом споет певец Хабиб. С 22.00 начнётся 3D-фестиваль. Также в планах властей – выступление симфонического оркестра, в котором примут участие актеры драмтеатра и циркового коллектива «Аншлаг». 13 августа в городе начнет работать восемь праздничных площадок. Это Лисья гора, парк Бондина, Театральный сквер, территория за «Современником», «Театрград» и набережная Тагильского пруда. А в 22.00 состоится концерт группы «На-На». После ожидается десятиминутный салют. 14 августа состоится открытие стелы «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади. Также пройдет фестиваль духовых оркестров. Финальную афишу празднования Дня города разместят ближе к 1 июля.

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