Региональный этап VII чемпионата «Абилимпикс» проходит в Нижнем Тагиле

Региональный этап VII чемпионата «Абилимпикс» проходит в Нижнем Тагиле
Региональный этап VII чемпионата «Абилимпикс» проходит в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:53ОбществоФото: 1МI
Открытие регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» состоялось в Нижнем Тагиле на базе техникума металлообрабатывающих производств и сервиса.

Состязания пройдут по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Электромонтаж». В соревнованиях принимают участие студенты техникумов из Екатеринбурга, Алапаевска, Нижнего Тагила, Карпинска, Каменск-Уральского и Краснотурьинска. Чемпионат проводится с целью обеспечения профориентации, а также мотивации людей с инвалидностью к получению образования, содействие их трудоустройству и социализации в обществе, рассказала пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По словам директора ГАПОУ «НТТПС», участники, которые станут победителями, также примут участие в национальном чемпионате в августе 2022 года.

С помощью областного гранта на площадках учебного заведения, где и состоится чемпионат, организованы мастерские и поставлено современное оборудование. Студенты сегодня и завтра выполнят свои задания, а эксперты будут оценивать итоги.

Открытие соревнований проведёт мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, воспитанники детских нижнетагильских садов стали победителями в нескольких номинациях национального чемпионата по робототехнике.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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