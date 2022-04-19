Региональный этап VII чемпионата «Абилимпикс» проходит в Нижнем Тагиле

Состязания пройдут по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Электромонтаж». В соревнованиях принимают участие студенты техникумов из Екатеринбурга, Алапаевска, Нижнего Тагила, Карпинска, Каменск-Уральского и Краснотурьинска. Чемпионат проводится с целью обеспечения профориентации, а также мотивации людей с инвалидностью к получению образования, содействие их трудоустройству и социализации в обществе, рассказала пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По словам директора ГАПОУ «НТТПС», участники, которые станут победителями, также примут участие в национальном чемпионате в августе 2022 года.
С помощью областного гранта на площадках учебного заведения, где и состоится чемпионат, организованы мастерские и поставлено современное оборудование. Студенты сегодня и завтра выполнят свои задания, а эксперты будут оценивать итоги.
Открытие соревнований проведёт мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, воспитанники детских нижнетагильских садов стали победителями в нескольких номинациях национального чемпионата по робототехнике.