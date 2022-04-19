Школьники будут петь гимн России в начале каждой недели

Школьники будут петь гимн России в начале каждой недели
Школьники будут петь гимн России в начале каждой недели
Сегодня, 16:15ОбществоФото: 1МI
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что гимн страны будет исполняться в каждой школе в начале учебной недели.

Данное нововведение вступит в силу 1 сентября нового учебного года, заявил Кравцов.

Также Кравцов сообщил, что изучение истории в школах будет проходить не с пятого класса, а с первого, пишут «Новые известия».

По словам министра, это нужно для сохранения исторической памяти. Кроме того, по его словам, недопустимо, чтобы во время изучения истории России формировалось плохое отношение к украинцам и белорусам.

Напомним, в 2022 году можно подавать документы на запись в школу в два этапа. Первый пройдёт с 1 апреля до 30 июня, а второй с 6 июля и продлится до 5 сентября в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Материалы по теме:
школьникиисторияшколаобществогимн
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы