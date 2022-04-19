Школьники будут петь гимн России в начале каждой недели

Данное нововведение вступит в силу 1 сентября нового учебного года, заявил Кравцов.
Также Кравцов сообщил, что изучение истории в школах будет проходить не с пятого класса, а с первого, пишут «Новые известия».
По словам министра, это нужно для сохранения исторической памяти. Кроме того, по его словам, недопустимо, чтобы во время изучения истории России формировалось плохое отношение к украинцам и белорусам.
Напомним, в 2022 году можно подавать документы на запись в школу в два этапа. Первый пройдёт с 1 апреля до 30 июня, а второй с 6 июля и продлится до 5 сентября в Нижнем Тагиле и Свердловской области.