Свердловчанам запретили отправлять губернатора в отставку

Свердловчанам запретили отправлять губернатора в отставку
Свердловчанам запретили отправлять губернатора в отставку
Сегодня, 15:07ОбществоФото: pixabay.com
Жители Свердловской области не смогут отправить в отставку губернатора в связи с новым законом.

Свердловчанам запретили отправлять губернатора в отставку. Такое право отменили местные парламентарии. Нововведение о невозможности несмещения губернатора было обозначено в законе «Об отзыве губернатора Свердловской области». Так как новое правило противоречит новому ФЗ, данный законодательный акт отменили.

Старую норму решили отменить до 1 июня нынешнего года, как только вступят в силу изменения в федеральном законодательстве. К слову, уже в этом году в регионе пройдут выборы главы. Нынешний губернатор не анонсировал, будет ли избираться.

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