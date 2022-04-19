Свердловский закон о поддержке семей изменили из-за многодетного отца

Свердловский закон о поддержке семей изменили из-за многодетного отца
Свердловский закон о поддержке семей изменили из-за многодетного отца
Сегодня, 17:59ОбществоФото: pixabay.com/
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправки в закон. Теперь многодетные отцы вдов могут рассчитывать на единовременную выплату.

Свердловский закон о поддержке семей изменили из-за многодетного отца. Это произошло при поддержке главы региона Евгения Куйвашева.

Речь идет о переменах в условиях получения единовременного пособия при награждении региональным знаком «Материнская доблесть». Деньги отныне вправе получить вдовец женщины, которая была награждена данным знаком, но не успела получить выплату, сообщается на информационном портале Свердловской области.

Поправки уже одобрены комитетом по региональной политике 19 апреля во время заседания. Важно, чтобы мужчина был либо родителем, детей умершей женщины, либо если дети являются усыновленными. Также необходимо, чтобы вся семья проживала на территории Свердловской области.

Перемены предложил глава региона Евгений Куйвашев после того, как ознакомился с трудной ситуацией многодетного отца, у которого умерла жена. Речь об онкологе из Екатеринбурга Викторе Шипицине. Выплата, полагающаяся женщине, составляет свыше 40 тысяч рублей. Средства женщина не получила. По ранее действующим законам, передать данные средства мужу было нельзя.

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