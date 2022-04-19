Свердловский закон о поддержке семей изменили из-за многодетного отца

Перемены предложил глава региона Евгений Куйвашев после того, как ознакомился с трудной ситуацией многодетного отца, у которого умерла жена. Речь об онкологе из Екатеринбурга Викторе Шипицине. Выплата, полагающаяся женщине, составляет свыше 40 тысяч рублей. Средства женщина не получила. По ранее действующим законам, передать данные средства мужу было нельзя.