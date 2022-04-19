Тагильский «УВЗ-Медиа Сервис» заплатит по суду более 2 млн за участие в выставке

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения между истцом ООО «Хайв Экспо Интернешнл» и ООО «УВЗ-Медиа Сервис» из Нижнего Тагила.
В результате судебных разбирательств было вынесено решение о выплате 2,6 млн рублей задолженности по договору в пользу истца, а также процентов за пользование чужими деньгами в размере 917 тысяч и госпошлину в размере 41 тысячи рублей.
По мировому соглашению стороны признали, ответчик имеет задолженность перед истцом и частично ее уже погасил. Это долги за оказанные «УВЗ-Медиа Сервисом» услуг по организации участия в 22-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «TransRussia». Размер задолженности по договору составляет 1,2 миллиона рублей.