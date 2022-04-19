Трамваи Нижнего Тагила будут учить горожан вежливости и правилам проезда

Трамваи в Нижнем Тагиле будут не только анонсировать нормы поведения в общественном транспорте, но и правила проезда. О том, как тагильчанам будут прививать культура поездок в общественных местах, и причем тут ученики школ, редакции TagilCity.ru рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

Жалобы водителей, кондукторов и самих пассажиров стали причиной нововведений в трамваях Нижнего Тагила. Нововведения коснутся почти каждый городской состав. Об этом редакции рассказал заместитель директора МУП «Тагильский трамвай» Алексей Архипов. По словам представителя перевозчика, идея «вежливого трамвая» существовала давно, однако реализовать ее удалось только сейчас. Такая идея была давно, но до реализации дошло совсем недавно. В том числе принимаем во внимание пожелания пассажиров. Сами постоянно ездим в трамвае, и понимаем, что культура людей, к сожалению, не меняется в лучшую сторону,рассказал редакции Алексей Архипов. Руководство «Тагильского трамвая» решило таким образом внести свой вклад в формирование культуры поведения в общественном транспорте. Может, кому-то это даст «сигнал» подумать о других категориях пассажиров. Также это небольшая помощь кондукторам, которые за сделанное замечание пассажиру, например, с просьбой уступить место пожилым или беременным, могут получить в ответ неадекватную реакцию, вплоть до оскорблений, поделился с TagilCity.ru Алексей Архипов. Тексты для автоинформатора придумывают в «Тагильском трамвае» само руководство, основываясь на примерах других транспортных систем пассажирских перевозок России. По словам Алексей Архипова, «уроки вежливости» будут звучать в автоинформаторах около 80% нового подвижного состава на тех маршрутах, где наиболее высокий пассажиропоток. Запись повторяется в течение 3-4 раз в одном направлении, во избежание перегрузки информации пассажиров,поделился с TagilCity.ru Алексей Архипов. Следующим этапом станет внедрение в систему автоинформирования пассажиров о правилах оплаты проезда. Помимо норм и правил поведения, о культуре которых, безусловно, мы будем напоминать пассажирам, автоинформатор будет сообщать и о том, что при оплате проезда по льготным документам — ученическим или пенсионным билетам, пассажиры обязаны их предъявлять. И это не наша прихоть, а решение городской думы, сообщил редакции руководитель МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. По словам директора компании-перевозчика, участились случаи жалоб на кондукторов, которые просят учеников и пенсионеров предъявить документ, дающий право на льготы. Иногда доходит до хамства в адрес работников «Тагильского трамвая». Например, кондуктор не может знать наверняка, есть ли у определенного гражданина право на льготы по проезду или нет. Существует законодательный акт, которому должны следовать все — и наши сотрудники, и пассажиры, подытожил Игорь Темнов. Руководство МУПа напоминает тагильчанам, что организация всегда открыта для пассажиров — замечаний, предложений и благодарностей. Напомним, видеозаписью о нововведениях в тагильских трамваях поделился в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter