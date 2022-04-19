В Екатеринбурге на ясновидящего завели уголовное дело за неуплату алиментов

ГУФССП по Свердловской области открыли уголовное дело в отношении 31-летнего екатеринбуржца, который задолжал более 500 тыс. рублей по алиментам. Мужчина считает себя потомственным ясновидящим и утверждает, что официально не работает.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», мужчина ранее привлекался к ответственности за неуплату алиментов. Он должен был выплачивать средства для содержания ребенка в размере 25% от всех видов заработка, однако перечислял лишь небольшие суммы. При этом на счету горожанина денег нет, имущество, которое можно было бы забрать у него в счет погашения задолженности, у него также нет. На приеме у судебного пристава мужчина заявил, что официально нигде не работает и является потомственным ясновидящим. Поскольку должник так и не решил проблему с выплатой алиментов, на него завели уголовное дело.

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