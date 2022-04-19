В Нижнем Тагиле 25 апреля стартует запись в летние лагеря дневного пребывания

В Нижнем Тагиле 25 апреля стартует запись в летние лагеря дневного пребывания
В Нижнем Тагиле 25 апреля стартует запись в летние лагеря дневного пребывания
Сегодня, 20:37ОбществоФото: 1МI
На следующей неделе начнется запись в лагеря с дневным пребыванием для тагильских детей. Заявление на отдых в летние каникулы 2022 года могут подать родители несовершеннолетних с 6,5 до 17 лет.

Запись в лагеря с дневным пребыванием для детей начнется в Нижнем Тагиле 25 апреля. Подать заявления смогут законные представители несовершеннолетних в возрасте с 6,5 до 17 лет.

По информации Управления образования города, запись стартует в 8 утра в следующий понедельник и продлится до 20 часов 11 мая. Помимо возрастных рамок, существуют и территориальные условия для направления детей на отдых. В частности, юные тагильчане должны проживать или обучаться в образовательных учреждениях на территории муниципалитета.

Заявления на зачисление принимаются как очно в самих образовательных учреждениях, так и в МФЦ и на портале образовательных услуг. Полный пакет документов для окончательного зачисления необходимо предоставить в выбранный лагерь дневного пребывания или МФЦ не позднее 16 мая.

Сроки проведения смен, учреждения, на базе которых будут функционировать лагеря, можно узнать на сайте управления образования Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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