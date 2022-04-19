В Нижнем Тагиле 25 апреля стартует запись в летние лагеря дневного пребывания

На следующей неделе начнется запись в лагеря с дневным пребыванием для тагильских детей. Заявление на отдых в летние каникулы 2022 года могут подать родители несовершеннолетних с 6,5 до 17 лет.

Запись в лагеря с дневным пребыванием для детей начнется в Нижнем Тагиле 25 апреля. Подать заявления смогут законные представители несовершеннолетних в возрасте с 6,5 до 17 лет. По информации Управления образования города, запись стартует в 8 утра в следующий понедельник и продлится до 20 часов 11 мая. Помимо возрастных рамок, существуют и территориальные условия для направления детей на отдых. В частности, юные тагильчане должны проживать или обучаться в образовательных учреждениях на территории муниципалитета. Заявления на зачисление принимаются как очно в самих образовательных учреждениях, так и в МФЦ и на портале образовательных услуг. Полный пакет документов для окончательного зачисления необходимо предоставить в выбранный лагерь дневного пребывания или МФЦ не позднее 16 мая. Сроки проведения смен, учреждения, на базе которых будут функционировать лагеря, можно узнать на сайте управления образования Нижнего Тагила. Запись на летние смены в загородные лагеря стартует 5 апреля в Нижнем Тагиле

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