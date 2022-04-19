Жителям Нижнего Тагила помогут избавиться от шин на контейнерных площадках

Жителям Нижнего Тагила помогут избавиться от шин на контейнерных площадках
Жителям Нижнего Тагила помогут избавиться от шин на контейнерных площадках
Сегодня, 11:58Общество
В Нижнем Тагиле решить проблему вывоза шин можно при помощи управляющей компании или мэрии.

Жителям Нижнего Тагила помогут избавиться от шин на контейнерных площадках. Известно, что сейчас на 70 контейнерных площадках в северных районах Свердловской области замечено скопление старых автошин.

Трудность заключается в том, что покрышки не относятся к ТКО. В связи с этим региональный оператор не вправе вывозить их. Делать это должны представители управляющей компании или мэрии.

По словам исполнительного директора компании «Рифей» Фёдора Потапова, складирование на контейнерных площадках отходов, не относящихся к ТКО – сезонное явление.

Мы со своей стороны передали все адреса, где зафиксировано размещение автошин в муниципалитеты и уже получили заверения, что вопрос будет решен,добавил Фёдор Потапов.

Отмечается, что в большей части автосервисов при замене зимней резины на летнюю, можно оставить старый комплект прямо там. А еще в городе работает центр утилизации отходов.

Задать вопросы о работе регионального оператора можно с 8.00 до 20.00 по тел. 8-800-234-02-43.

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Нижний Тагил
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