Жителям Нижнего Тагила помогут избавиться от шин на контейнерных площадках. Известно, что сейчас на 70 контейнерных площадках в северных районах Свердловской области замечено скопление старых автошин.
Трудность заключается в том, что покрышки не относятся к ТКО. В связи с этим региональный оператор не вправе вывозить их. Делать это должны представители управляющей компании или мэрии.
По словам исполнительного директора компании «Рифей» Фёдора Потапова, складирование на контейнерных площадках отходов, не относящихся к ТКО – сезонное явление.
Мы со своей стороны передали все адреса, где зафиксировано размещение автошин в муниципалитеты и уже получили заверения, что вопрос будет решен,добавил Фёдор Потапов.
Отмечается, что в большей части автосервисов при замене зимней резины на летнюю, можно оставить старый комплект прямо там. А еще в городе работает центр утилизации отходов.
Задать вопросы о работе регионального оператора можно с 8.00 до 20.00 по тел. 8-800-234-02-43.