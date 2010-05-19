Безработных в Свердловской области становится меньше
19 мая 2010, 16:58ОбществоArtem
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За три месяца устроились на работу 10 тысяч свердловчан.
Как отметили в департаменте информмполитики губернатора, сегодня уровень безработицы в Свердловской области составляет 3,6 процента. Официально безработными числятся почти 87 тысяч человек. Это на 10 тысяч меньше, чем в феврале. А вот вакансий по-прежнему в 3 раза меньше.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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