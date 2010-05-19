Ботокс делает женщин глупее, выяснили американские ученые
19 мая 2010, 16:06ОбществоArtem
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Одна из самых распространенных процедур омоложения – уколы ботокса – может быть опасной.
Как утверждают американские ученые, ботокс разглаживает не только морщины, но и извилины мозга. Ученые предполагают, что мимика стимулирует мыслительный процесс. Для продуктивной работы мозга необходима активная деятельность мимических мышц, а она нарушается после инъекций.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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