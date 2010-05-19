Ботокс делает женщин глупее, выяснили американские ученые

Как утверждают американские ученые, ботокс разглаживает не только морщины, но и извилины мозга. Ученые предполагают, что мимика стимулирует мыслительный процесс. Для продуктивной работы мозга необходима активная деятельность мимических мышц, а она нарушается после инъекций.