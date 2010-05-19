Десятирублевые банкноты выведут из обращения через полгода
19 мая 2010, 16:10ОбществоArtem
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Как отмечает РИА Новости, на смену десятирублевой банкноте в октябре 2009 года пришла монета аналогичного номинала.
Главным преимуществом монет перед бумажными деньгами является их долговечность. Монета может находиться в обращении до 30 лет, хотя ее производство обходится государству несколько дороже банкноты с аналогичным номиналом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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