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ФСФР зарегистрировала итоги допэмиссии УВЗ на 10 миллиардов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ФСФР зарегистрировала итоги допэмиссии УВЗ на 10 миллиардов рублей

19 мая 2010, 16:53ОбществоArtem
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