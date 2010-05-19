ФСФР зарегистрировала итоги допэмиссии УВЗ на 10 миллиардов рублей
19 мая 2010, 16:53ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах размещения обыкновенных акций ОАО "НПК "Уралвагонзавод" - одного из ведущих в мире предприятий танкового машиностроения и крупнейшего в России разработчика и изготовителя грузовых вагонов, объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает РИА Новости, средства были выделены из бюджета в качестве имущественного взноса государства в уставный капитал "Уралвагонзавода" в рамках реализации антикризисных мер на 2010 год. Предприятие на 100% принадлежит государству. Эмитент разместил по закрытой подписке 10 миллионов акций номиналом 1 тысяча рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей