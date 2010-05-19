ФСФР зарегистрировала итоги допэмиссии УВЗ на 10 миллиардов рублей

Как отмечает РИА Новости, средства были выделены из бюджета в качестве имущественного взноса государства в уставный капитал "Уралвагонзавода" в рамках реализации антикризисных мер на 2010 год. Предприятие на 100% принадлежит государству. Эмитент разместил по закрытой подписке 10 миллионов акций номиналом 1 тысяча рублей.