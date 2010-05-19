Интервью с генеральным директором «Клиники здоровья и красоты»

Почему ваша клиника называется — «Клиника здоровья и красоты»?

— Вот все говорят: «профилактика, профилактика», — абсолютно верно говорят. Так вот, чтобы человек оставался красивым, прежде всего, необходимо, чтобы он оставался здоровым. Оборудование, которое находится в нашей клинике, позволяет сделать полный анализ физического состояния клиента и получить рекомендации для дальнейшего сохранения здоровья. Сохранив здоровье — человек сохраняет свою красоту.

Какие именно услуги и процедуры можно провести в вашей клинике?

— У нас в клинике три подразделения это:

По всем этим направлениям в нашей клинике Вам смогут оказать высокопрофессиональную медицинскую помощь, либо произвести качественную консультацию необходимого специалиста высокого уровня.

Какие особенности работы с клиентами в вашей клинике?

— Наша клиника работает 7 дней в неделю, по двенадцать часов в день — с 8:00 до 20:00, без выходных и праздничных дней. Это позволит людям не отпрашиваться с работы, а планомерно вести свой обычный ритм жизни.

В чем преимущество обращения людей в вашу клинику?

— Если Вы получили консультацию в нашей клинике, и возникла необходимость дополнительного обследования у других специалистов, мы готовы сопроводить Вас в те клиники (в том числе и Московские), где Вам смогут оказать медицинские услуги, которые наша клиника не оказывает. В этом случае у человека снимается значительная часть проблем — как найти нужного специалиста, сколько это будет стоить, какое количество времени займет ожидание и т.д. Все вопросы можно решить у нас на месте.

Какой уровень специалистов работающих в вашей клинике?

— В основном это специалисты высшей категории, кандидаты медицинских наук. Консультативную помощь оказывают бригады из Екатеринбурга, во главе с профессорами и докторами медицинских наук.

Какое оборудование установлено в вашей клинике, есть ли уникальное для нашего города.

— У нас великолепное оборудование функциональной диагностики неврологического и кардиологического профилей, УЗИ аппараты импортного производства. Благодаря этому мы можем оказать высокотехнологичную диагностику по данным направлениям жителям города и пригородных районов.

Кроме этого визитной карточкой нашей клиники является офтальмологическая служба, в которой кроме широкого спектра оборудования офтальмологической направленности есть и кабинет лазерной коррекции зрения который оказывает помощь по всем направлениям которые существуют в центре МНТК «Микрохирургия глаза» г.Екатеринбурга. Поэтому всю офтальмологическую помощь от диагностики до лечения клиент может получить, не выходя за пределы нашей клиники.

Какая стоимость услуг в вашей клинике и ценовая политика, в общем?

— Стоимость услуг не выше сложившихся цен на территории г.Нижнего Тагила. По тем технологиям, которых в Тагиле нет, а есть в Екатеринбурге, у нас цены несколько ниже.

Какие услуги вы можете предложить корпоративным клиентам?

— Периодические медицинские осмотры, а также ряд программ специально разработанных для сотрудников предприятий различных отраслей деятельности.

Работаете ли вы со страховыми компаниями?

— В ближайший месяц будут подписаны договора с четырьмя страховыми компаниями.

Более подробно можно будет узнать по телефонам 48-70-60, 45-70-60, 89122911129, 89122304523.

Будут ли предусмотрены скидки, дисконтные или накопительные карты для ваших клиентов?

— Мы создаем современные условия работы с клиентом, по типу банковских услуг или условий работы крупных супермаркетов и поэтому в течение ближайших 2 месяцев нами будут разработаны аналогичные программы для обратившихся в нашу клинику.

Ваши планы по развитию в будущем?

— На данный момент запущена первая очередь нашей клиники. Далее мы намерены построить еще один корпус, в котором будет размещён уникальный комплекс лучевой диагностики, операционный блок для малоинвазивной хирургии, где также будет оказываться стационарная помощь по системе хирургии одного дня. Будут расширены услуги стоматологии — хирургическая помощь, имплантология. Обязательно введено будет эндоскопическое обследование пациентов и другие технологии, новейшие, которые сегодня мы не смогли разместить в первой очереди нашей клиники.

Как долго этого ждать?

— Я думаю не больше двух лет.