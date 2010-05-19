Каждый ребенок должен иметь загранпаспорт, считают в УФМС
19 мая 2010, 16:14ОбществоArtem
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Каждому выезжающему за границу ребенку нужно иметь загранпаспорт.
Об этом НаканунеРу сообщил начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС по Свердловской области Андрей Сысков. Возраст ребенка при этом не ограничивается. Но если у гражданина России старый загранпаспорт продолжает действовать, и в него вписаны дети, то он может выехать заграницу. Стоит отметить, что срок изготовления паспорта составляет один месяц. Стоимость госпошлины для биомеотрического паспорта – 2500 рублей для взрослого и 1200 для ребенка. Для паспорта старого образца – 1000 рублей для взрослого и 300 рублей для ребенка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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